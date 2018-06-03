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| | Смелый поступок: Никита Джигурда в новом образе перевоплотился в викинга

Смелый поступок: Никита Джигурда в новом образе перевоплотился в викинга

Сегодня, 17:35

Актёр, кинорежиссёр и автор песен Никита Джигурда на днях поразил поклонников своим новым образом. На этот раз скандальный шоумен совершил смелый поступок перекрасив свои длинные волосы и теперь он является платиновым блондином.

57-летний Никита Джигурда послушал советов своих поклонников и решил закрасить седину. Актер в своём микроблоге продемонстрировал себя в новом образе и буквально очаровал фанатов. Многие пользователи Сети в комментариях заявили, что с платиновым блондом Джигурда стал выглядеть намного моложе своего возраста.

«Какой, молодец», «Настоящий викинг!», «Хороший Вы, как ни выкручивай», «Шикарный образ, можно без всякого грима, играть королей», «И правда, как викинг настоящий!», «Никита Борисович, Вам очень идет данный образ», «Анисина хорошо влияет, помолодел», - написали в комментариях поклонники Джигурды.


Светлана Славянская
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