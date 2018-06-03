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| | Намекала на глаза, а выперла соски: Поклонники обсудили наряд Екатерины Шпицы на «Кинотавре»

Намекала на глаза, а выперла соски: Поклонники обсудили наряд Екатерины Шпицы на «Кинотавре»

Сегодня, 17:41

Звезда сериалов «Ласточкино гнездо» и «Колдовская любовь-2» сумела выделиться на красной дорожке фестиваля и приковать к себе восхищенные мужские взгляды. А у тех, кто не присутствовал на торжестве, появилась возможность лицезреть эффектный наряд Екатерины Шпицы на фото в Instagram, и там было на что посмотреть.

 

Уже традиционно звезды воспринимают красную дорожку любого фестиваля или приема как подиум и с удовольствием показывают себя во всей красе. Чаще всего на красных дорожках разворачивается настоящая битва нарядов. Для нынешней церемонии открытия «Кинотавра» знаменитости использовали всю имеющуюся у них фантазию и надевали платья и костюмы самых удивительных фасонов с непредсказуемыми разрезами и выточками, но самую большую популярность имеют декольте. Поклонники Екатерины Шпицы сделали вывод, что их любимица в этот раз с вырезом переборщила. Хотя ее наряд оказался самым бесхитростным из представленных на церемонии. Девушка надела кремовое платье в пол. Низ – это струящаяся юбка, а верх – легкий топик. Однако топик оказался слишком легким и тонким – соски знаменитости задиристо выпирались сквозь деликатную ткань.

 

Критики тут же заявили, что Шпица просто забыла надеть бюстгальтер, а вот фанаты уверены, что актриса нарочно порадовала их. Поклонники со свойственным им пылом обсудили наряд актрисы, продемонстрированный ею на «Кинотавре».

 

«Куколка ты наша, натуральная», - написали знатоки женских прелестей на ее страничке в Instagram. «Естественная и натуральная», - поддержали их другие фаны. И тут на Девушку буквально полились комплименты, особое восхищение поклонники испытали при взгляде на зеленые глаза . «Нереальные, неземные, инопланетные», - восторгались фолловеры Шпицы. И лишь некоторые позволили себе язвительные комментарии в ее адрес: «Намекала на глаза, а выперла соски», - заявили они в переписке.


Дарья Светозарова
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