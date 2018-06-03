«Ноги неестественные»: Фанаты опять заподозрили Рудковскую в применении фотошопа

Продюсер Яна Рудковская показала снимок, где она отдыхает, позируя на роскошной яхте. Точеная фигурка звезды восхитила фанатов, однако некоторые обнаружили на фото следы фотошопа, как сообщает «Версия.Инфо».

Синий купальник с акцентом на хит Киркорова «Цвет настроения синий», который для Яны Рудковской стал темой этого лета, и она прямо об этом написала. В отсылке к популярной песне фанаты не нашли ничего плохого, зато был обнаружен другой изъян – ноги некоторой части комментаторов показались «неестественными».

Они заявили, что голень на снимке длиннее бедра. Так бывает, если обрабатывать фото в графическом редакторе, не умея этого делать. Стоит отметить, что фанаты не раз высказывали Рудковской претензии по поводу её внешности, а также, какие именно снимки она себе позволяет. Однажды продюсер предложила хейтерам посмотреть на то, какие «красивые» в таком случае они сами, и с тех времён позиция звезды, судя по всему, не изменилась.

Ирина Летинская