"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | «Ноги неестественные»: Фанаты опять заподозрили Рудковскую в применении фотошопа

«Ноги неестественные»: Фанаты опять заподозрили Рудковскую в применении фотошопа

Сегодня, 17:27

Продюсер Яна Рудковская показала снимок, где она отдыхает, позируя на роскошной яхте. Точеная фигурка звезды восхитила фанатов, однако некоторые обнаружили на фото следы фотошопа, как сообщает «Версия.Инфо».

Синий купальник с акцентом на хит Киркорова «Цвет настроения синий», который для Яны Рудковской стал темой этого лета, и она прямо об этом написала. В отсылке к популярной песне фанаты не нашли ничего плохого, зато был обнаружен другой изъян – ноги некоторой части комментаторов показались «неестественными».

Они заявили, что голень на снимке длиннее бедра. Так бывает, если обрабатывать фото в графическом редакторе, не умея этого делать. Стоит отметить, что фанаты не раз высказывали Рудковской претензии по поводу её внешности, а также, какие именно снимки она себе позволяет. Однажды продюсер предложила хейтерам посмотреть на то, какие «красивые» в таком случае они сами, и с тех времён позиция звезды, судя по всему, не изменилась.


Ирина Летинская
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