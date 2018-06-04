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| | В шкафу у меня всегда стояла бутылочка: Смирнова рассказала всю правду о шоу «Холостяк»

В шкафу у меня всегда стояла бутылочка: Смирнова рассказала всю правду о шоу «Холостяк»

Сегодня, 06:40

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Смирнова, участвовавшая в программе «Холостяк», сделала откровенные признания об этом проекте. Девушка опубликовала длинный комментарий на своей странице в Instagram. Смирнова рассказала всю правду о шоу «Холостяк».

 

«В шкафу у меня всегда стояла бутылочка на всякий случай. Каждый мог прийти, поделиться своими эмоциями и выпить. Программу нельзя назвать честной, но я рада, что участвовала в популярном проекте. Сейчас даже не верится, столько времени прошло после начала съемок. Я познакомилась с интересными людьми и ни о чем не жалею», – заявила Смирнова.

Жительница Нижнего Новгорода до сих пор общается с некоторыми участниками шоу «Холостяк», а есть люди, плюнувшие ей в душу на проекте. При встрече с ними Смирнова устроит драку. Девушка вступила в словестную перепалку с холостяком Егором Кридом. Она начала показывать свой характер, а певец назвал ее «злом» и отправил домой.

Смирнова обещает больше никогда не участвовать в подобных программах, но полученный опыт и посиделки с приятельницами в Барселоне в рамках данного проекта не забудет до конца своих дней.


Домбровский Сергей
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