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| | «Где трусы»: Блюменкранц разозлила подписчиков из-за фото голой дочери

«Где трусы»: Блюменкранц разозлила подписчиков из-за фото голой дочери

Сегодня, 16:43

Тата выложила фото своей голой дочери в Instagram. Подписчки в недоумении, как можно было посадить ребенка на песок без нижнего белья или купальника?

 

Тата Блюменкранц успела выйти замуж, обзавестись дочерь и, кажется, она очень счастлива тому, что в ее жизни все хорошо складывается. Именно поэтому она делиться свои счастьем с подписчиками. В этот раз она выложила фото своей дочери, казалось бы, что в нем плохого? Однако подписчики стали стыдить Тату за то, что позволила ребенку голой сидеть на песке.

 

Подписчики возмущены, ведь это общественный пляж и неизвестно какая «зараза» подцепиться к маленькой Бетти, а ведь никто этого не хочет. Нашлись и те, кто защищал Тату, вспоминая, что в их детстве все так ходили на пляже и все живы. Другие не обратили на это внимание, похвалив Бетти за оптимизм и веселый настрой по жизни. Также были люди, которые упрекали Блюменкранц за то, что она вообще выставляет фото своей маленькой дочери полностью без одежды, ведь в Интернете так много угроз и сомнительных людей.

Однако Тата никак не отреагировала на слова подписчиков, а после выложила новое фото дочери, где она очень лучезарно улыбается.


Алиса Гилберт
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