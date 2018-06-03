"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

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| | Опозорилась: Сестра Ким Кардашьян прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов

Опозорилась: Сестра Ким Кардашьян прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов

Сегодня, 16:35

Пользователи Сети пристыдили сестру Ким Крдашьян Кортни, которая на днях решила прогуляться Лос-Анджелесу в достаточно странном внешнем виде. Знаменитость появилась на глазах изумлённых поклонников в рубашке и без штанов.

39-летняя телевизионная знаменитость и прекрасная мать троих детей Кортни Кардашьян была замечена в Лос-Анджелесе, когда она отправлялась на частное мероприятие. Знаменитость шокировала поклонников тем, что появилась в «рубашке бойфренда» и при этом совершенно не подобрала них своего гардероба. Фанаты посчитали, что Кортни стоило надеть штаны, так как звезда имеет неидеальные параметры и короткие ноги.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Кортни опозорилась с выбором наряда. Недавно Кортни папарацци заметили в компании сына. Тогда знаменитость надела футболку от Adidas Originals и также забыла про штаны.


Светлана Славянская
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