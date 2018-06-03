Бойфренд Арианы Гранде Пит Дэвидсон сделал две татуировки в ее честь

Ариана Гранде и Пит Дэвидсон вместе всего несколько недель, но Пит уже заявил о своих чувствах к Ариане жестом, который виден всем: сделал в ее честь две татуировки.

Фотография татуировок Дэвидсона была выложена его татуировщиком в субботу, 2 июня.

Первая татуировка, под левым ухом Дэвидсона, - это маска черного зайца, изображения с обложки альбома Арианы («Dangerous woman»).

Вторая тату, на суставе большого пальца правой руки, обозначает ее инициалы: AG.

Актер Пит Дэвидсон известен своей необычной коллекцией татуировок. Ранее Гранде скрывала от общественности свою личную жизнь, но теперь публикует снимки со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном: недавно влюбленные выложили совместные фотографии, на одном из снимков Дэвидсон обнимает Ариану и целует в щеку.

Звезды пока не дали официальных комментариев, однако, очевидно, что их отношения перешли на новый этап, фанаты звезд взбудоражены. Ранее певица рассталась с реппером Мак Миллером, - они встречались в течение двух лет.