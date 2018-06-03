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| | Откровенный снимок Пугачевой восхитил фанатов

Откровенный снимок Пугачевой восхитил фанатов

Сегодня, 16:26

Пользователи обнаружили фотографию Примадонны, сделанную в пору ее молодости. На ней певица запечатлена лежащей на шезлонге топлес в громадных солнцезащитных очках.

 

Откровенный снимок Пугачевой восхитил фанатов. Многие поклонники вспомнили, как солистка выглядела в прошлом. Пользователи в комментариях к фото написали огромное количество комплиментов в адрес Аллы Пугачевой. К Примадонне даже сейчас проявляют огромный интерес журналисты и зрители. Певица перестала устраивать концертные программы, но периодически продолжает радовать фанатов своим голосом, выступая на тех или иных мероприятиях. Пугачева ограничивается парой-тройкой композиций.

 

«Мне трудно дышать, ходить, но я должна жить ради своих детей. В последние дни пребывания на Земле я буду думать о родственниках и поклонниках, которые своими аплодисментами делали мое существование насыщенным и прекрасным», – говорит Пугачева.

В последнее время Примадонна избавилась от лишних килограммов. Солистке помог похудеть не спорт, а правильно составленный распорядок дня. Пугачева сейчас живет под лозунгом: «Меньше жрать». Она отказалась от приема пищи на ночь, ограничивает себя в употреблении соленого, мучного и сладкого.


Домбровский Сергей
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