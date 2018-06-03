Анна Седокова при параде «взялась за готовку» в фешенебельном ресторане Монако

Анна Седокова впечатлила фанатов новым образом, который был выбран для «готовки вкусностей» в Монако. Исполнительница роскошно разоделась ради «кухонной работы», как сообщает VistaNews.

Анна Седокова полетела в Монако отметить именины одной из своих подруг. Поскольку праздник предполагал торжество, то все дамы радовали яркими вечерними платьями, сложными причёсками и косметикой на лице. Сделали по случаю мероприятия и групповой снимок, причём, по полной случайности, именно рядом с кухней.

Это повеселило девушек, и она решили сделать фото максимально оригинальным. По словам Седоковой, для этого они сделали вид, что что-то готовят. Интернет-пользователи оценили задумку не однозначно. Одни отметили, что фото получилось глупым, а другие – что не таким уж и плохим, но антураж стоило бы доработать.

Ирина Летинская