Победитель «Евровидения-2014» австрийский поп-певец, который называет себя женщиной и выступает под псевдонимом Кончита Вурст сменил имидж. Солисту захотелось принять новый образ, и он сделал это эффектно.

Кончита Вурст из бородатой брюнетки превратилась в коротковолосую блондинку. Вокалист выложил новые фотографии в Instagram. Поклонники называют Кончиту Вурст прекрасной артисткой. Несмотря на изменение образа, фанаты продолжают поддерживать певца. Настоящее имя бородатой дамы Том Нойвирт. Мужчина предстал в виде коротковолосой брюнетке в Вене на мероприятии по сбору денег в помощь людям, страдающим от ВИЧ-инфекции.

Кончита Вуртс рассказала журналистам, что является носителем вируса иммунодефицита человека. Том Нойвирт одержал победу в песенном конкурсе «Евровидение» в столице Дании Копенгагене в 2014 году. Тогда зрители не обращали внимание на качество исполнения композиций, их больше привлекала бородатая дама на сцене.

Домбровский Сергей