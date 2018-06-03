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| | Кончита Вурст из бородатой брюнетки превратилась в коротковолосую блондинку

Кончита Вурст из бородатой брюнетки превратилась в коротковолосую блондинку

Сегодня, 15:55

Победитель «Евровидения-2014» австрийский поп-певец, который называет себя женщиной и выступает под псевдонимом Кончита Вурст сменил имидж. Солисту захотелось принять новый образ, и он сделал это эффектно.

 

Кончита Вурст из бородатой брюнетки превратилась в коротковолосую блондинку. Вокалист выложил новые фотографии в Instagram. Поклонники называют Кончиту Вурст прекрасной артисткой. Несмотря на изменение образа, фанаты продолжают поддерживать певца. Настоящее имя бородатой дамы Том Нойвирт. Мужчина предстал в виде коротковолосой брюнетке в Вене на мероприятии по сбору денег в помощь людям, страдающим от ВИЧ-инфекции.

 

Кончита Вуртс рассказала журналистам, что является носителем вируса иммунодефицита человека. Том Нойвирт одержал победу в песенном конкурсе «Евровидение» в столице Дании Копенгагене в 2014 году. Тогда зрители не обращали внимание на качество исполнения композиций, их больше привлекала бородатая дама на сцене.


Домбровский Сергей
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