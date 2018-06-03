Звезда шоу «Дом-2» и начинающая певица Ольга Бузова выложила в Instagram новые снимки. На фото она предстала перед пользователями в нижнем белье. Артистка сообщила подписчикам, что собирается попариться в сауне.

Дикие танцы голой и пьяной Бузовой в бане обескуражили фанатов. На видео солистка плясала в белом халате, затем сбросила его и двигала обнаженным телом в такт музыке. По мнению пользователей, она вела себя странно из-за выпитого спиртного. Подписчики убеждены, Бузова употребила алкоголь и после этого начала танцевать. Юзеры критически отнеслись к диким пляскам артистки. Даже те, кто поддерживает солистку, со смущением писали в комментариях, что необходимо вести себя более прилично.

Бузова старается не обращать внимание на критику, хотя слова некоторых мужчин делают ей больно. Артистка периодически удивляет фанатов новыми фотографиями и видео. Она регулярно показывает в Сети снимки, на которых запечатлена полуобнаженной, но дикие танцы в бане сейчас обсуждают чаще ее прошлых выходок. Юзеры рекомендуют Бузовой отказаться от алкоголя, поскольку спиртное не доведет ее до добра.

Домбровский Сергей