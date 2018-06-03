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| | «Молодой да ранний»: 6-летний сын Плющенко представил свою невесту

«Молодой да ранний»: 6-летний сын Плющенко представил свою невесту

Сегодня, 14:59

В День защиты детей многие артисты российского шоу-бизнеса привели на благотворительный праздник своих наследников. На меропиятии засветились сыновья Плющенко и Рудковской и Филиппа Киркорова Александр, дочери Стаса Михайлова и Ани Лорак.

 

Сын известного фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша старался вести себя по-взрослому, мальчик, который намерен пойти по стопам своего отца, уже выиграл несколко соревнований, о чем с гордостью поведал присутсвующим. Кроме того, несмотря на юный возраст, он успел стать женихом, представив другим детям свою невесту Настю Соколову. Мальчик трогательно обнимал и целовал в щечку свою подружку, приводя в восторг взрослых.

По словам Яны Рудковской, на Саше лежит огромная ответственность, поскольку из него хотят вырастить будущего чемпона, а это значит, что ребенок вынужден посвящать практически все свободное время спорту. Мама также отметила, что не одобряет семьи, в которых ребенка окружает атмосфера вседозволенности, поэтому ее сын прекрасно понимает слово «нельзя» и знает, где хранится ремень.

В рамках праздника присутствующие смогли познакомиться с подопечными фонда «Подарок Ангелу», который специализируется на помощи детям с церебральным параличом.


Пойда Анна
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