Московский поэт посвятил стихотворение Шурыгиной и Семёнову

Известный в Москве поэт виртуозно сочинил стихотворение, увидев вдали прогуливающегося Сергея Семёнова в компании адвоката. Подписчиков страницы Сергея интересует, как он с браслетом добрался до столицы.

Неприятная история, сделавшая Сергея Семёнова и Диану Шурыгину известными далеко за пределами России, не отпускает молодых людей и по сей день. Прогуливаясь по Москве, Сергей в который раз получил поддержку от простых россиян. На улице к нему подошёл талантливый московский поэт. Свои мысли он также выразил в вольной стихотворной форме в стиле Владимира Маяковского.

Стих был посвящён непосредственно самому скандалу. Его главная тема заключилась в невинности и непредсказуемости судьбы обычного человека, над которым «поиздевались» обстоятельства. В своём произведении поэт поддержал «насильника Шурыгиной» и пожелал ему удачи в будущем и очистить имя от грязи. Адвокат Сергея заключил, что пить нужно ответственно и не ложиться в постель с незнакомцами в нетрезвом состоянии.

Елизавета Трюфель