Звезда «Холостяка» Виктория Коротокова в детстве комплексовала и походила на мальчика

Красавица Виктория Короткова сразу привлекла внимание участника шоу «Холостяк» Егора Крида. Певцу понравилась привлекательная внешность девушки и он неоднократно говорил об этом на камеру.

Звезда «Холостяка» Виктория Короткова в детстве сильно комплексовала и походила на мальчика. Она чувствовала неуверенность, даже сейчас часто скромничает, хотя старается не показывать своей стеснительности. Парни начали обращать внимание на Викторию Короткову, когда она училась в девятом классе. Девушка вспоминает, как в 13 лет она общалась со сверстником. Их отношения постепенно превращались в романтические. В 16 лет Короткова участвовала в конкурсе «Мисс Калининграда-2011», а в 19 в «Мисс Россия-2014».

Звезда «Холостяка» в подростковом возрасте начала изменяться, ее фигура стала более женственной. До этого девушка походила на мальчишку и очень переживала по поводу своей внешности. Виктория Короткова вышла в финал шестого сезона программы «Холостяк». Окончательное решение по поводу своей возможной спутницы жизни Егор Крид примет 3 июня. Финал шоу покажут на телеканале ТНТ в восемь вечера.

Домбровский Сергей