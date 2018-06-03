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| | Звезда «Холостяка» Виктория Коротокова в детстве комплексовала и походила на мальчика

Звезда «Холостяка» Виктория Коротокова в детстве комплексовала и походила на мальчика

Сегодня, 14:23

Красавица Виктория Короткова сразу привлекла внимание участника шоу «Холостяк» Егора Крида. Певцу понравилась привлекательная внешность девушки и он неоднократно говорил об этом на камеру.

 

Звезда «Холостяка» Виктория Короткова в детстве сильно комплексовала и походила на мальчика. Она чувствовала неуверенность, даже сейчас часто скромничает, хотя старается не показывать своей стеснительности. Парни начали обращать внимание на Викторию Короткову, когда она училась в девятом классе. Девушка вспоминает, как в 13 лет она общалась со сверстником. Их отношения постепенно превращались в романтические. В 16 лет Короткова участвовала в конкурсе «Мисс Калининграда-2011», а в 19 в «Мисс Россия-2014».

Звезда «Холостяка» в подростковом возрасте начала изменяться, ее фигура стала более женственной. До этого девушка походила на мальчишку и очень переживала по поводу своей внешности. Виктория Короткова вышла в финал шестого сезона программы «Холостяк». Окончательное решение по поводу своей возможной спутницы жизни Егор Крид примет 3 июня. Финал шоу покажут на телеканале ТНТ в восемь вечера.


Домбровский Сергей
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