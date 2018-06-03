2 июня начался фестиваль «Кинотавр». Мероприятие посетили известные личности в современном шоу-бизнесе. Наряды одних актрис вызвали возгласы восхищения, настолько посетителям понравился их вкус, платья других раскритиковали.

Звезды пришли на «Кинотавр» без белья и супругов. Журналистка Ксения Собчак оставила мужа Максима Виторгана дома. Она посетила фестиваль в обществе сына. Телеведущая представила на суд общественности картину о своем отце «Дело Собчака». На вечернем банкете журналистка рассказала о планах в области политики и текущей работе. Собчак хватило одного часа, чтобы охватить в беседе широкий спектр проблем.

Настоящей звездой Красной дорожки стала актриса Екатерина Шпица. 32-летняя ведущая появилась на «Кинотавре» в шелковом платье телесного цвета. Шпица, по всей видимости, забыла дома нижнее белье. Ее наряд демонстрировал присутствующим на фестивале все достоинства фигуры. Актриса Равшана Куркова предстала перед участниками мероприятия в белом легком платье.

Домбровский Сергей