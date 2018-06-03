«Искренний и честный»: Егор Крид считает, что его жизнь в «Холостяке» интересна всей России

3 июня пройдёт финальный выпуск программы «Холостяк». По этому случаю Егор Крид решил поговорить с поклонниками об эмоциях, которые испытал, как сообщает VistaNews.

В Сети исполнитель сделал публикацию, прямо касающуюся завершения «Холостяка». По мнению Егора Крида, это шоу – знаковое не столько для него, сколько для зрителей. Статистика гласит, что «Холостяк» был интересен каждому третьему жителю России. Однако сам певец уверен, что его жизнь отслеживалась практически всеми.

Егор Крид заявил, что когда программа закончена, зрители быстро по ней соскучатся. Большая часть фанатов с этим согласились, отметив, что в шоу певец предстал, как «искренний и честный», и это им понравилось. Были, впрочем, и те, кто заявил – Егор Крид слишком самоуверен, раз подобным образом заговорил. Хейтеры порекомендовали певцу «спуститься на Землю».

Ирина Летинская