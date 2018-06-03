Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер решила повторить скандальную судьбу своей родственницы Ким Кардашьян. Недавно знаменитость и молодая мама возмутила своих фанатов, которые посчитали вульгарным сочетание кружевного белья и кожаного пальто.

Кайли Дженнер в Instagram предстала в новом сексуальном образе, который на этот раз совершено не оценили поклонники. В комментариях звезды стали появляться упреки фанатов, которые потребовали, чтобы молодая мама одевалась скромнее и не светила свои бюстгальтером в социальных сетях.

Таким образом, Кайли решила привлечь внимание пользователей Сети к своей новой линейке красных помад Kylie Cosmetics. Ожидается, что к 2022 году ее косметический бренд достигнет 1 млрд долларов.

Светлана Славянская