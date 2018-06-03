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| | Игорь Николаев не встретился с привидением в древнем замке

Игорь Николаев не встретился с привидением в древнем замке

Сегодня, 14:00

Во время посещения Беларуси, композитор Игорь Николаев рискнул остановиться в памятнике древности - замке рода князей Радзивиллов. По слухам, замок населен привидениями и духами. Николаев красочно описал своё небольшое приключение в средневековом памятнике архитектуры.

Княжеский род Радзивиллов был известен с древних времен своим локальным могуществом и оставил после себя многочисленные замки. В одном из них, в Несвиже, остановился на ночлег певец. Зная от том, что, согласно легенде, по замку бродит привидение хозяина - князя Радзивилла, Николаев не сомкнул глаз. Предстоящая встреча с привидением будоражила его воображение.
К большому разочарованию певца, дух средневекового князя ему так и не явился. Но, его присутствие все же ощущалось, рассказал композитор. Николаев сообщил поклонникам, что фотографии фамильных портретов из замка он опубликовать не решается: "Вам станет не по себе". Игорь считает, что привидения не явились потому, что они тактичные и гостеприимные. А раз так, то он непременно сюда ещё вернется.


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