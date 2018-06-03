«Русская Кардашьян» удивила целлюлитом на фотографиях

Анастасия Квитко, известная модель, которую в Сети называют «русская Кардашьян» часто делится откровенными фотографиями. Однако на последних снимках в купальнике пользователи заметили слишком много неумелого фотошопа.

Квитко стала известной после того, как стала выкладывать в Сеть свои откровенные фотографии. Благодаря своим формам, она привлекла внимание многих. Но в последнее время поклонники все чаще и чаще разочаровываются в модели. Например, фотографии из спортзала показали, что отфотошопить свою попу так, чтобы она была пропорциональной, девушка не может. А «свежие» снимки из бассейна неприятно удивили отвратительными складками.

Конечно, многие сразу же заметили, что модель снова пользовалась фотошопом. Поскольку все уже привыкли, то не понимают, почему фото не было отредактировано до конца. Так, если кожа была сделана гладкой, то возле купальника были следы складок и целлюлита, которые вызвали гнев у подписчиков. Поклонники предложили модели фотографироваться голой, раз она не может качественно редактировать снимки в одежде.

Попова Дарья