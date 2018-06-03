"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова
| | «Русская Кардашьян» удивила целлюлитом на фотографиях

«Русская Кардашьян» удивила целлюлитом на фотографиях

Сегодня, 14:58

Анастасия Квитко, известная модель, которую в Сети называют «русская Кардашьян» часто делится откровенными фотографиями. Однако на последних снимках в купальнике пользователи заметили слишком много неумелого фотошопа.

Квитко стала известной после того, как стала выкладывать в Сеть свои откровенные фотографии. Благодаря своим формам, она привлекла внимание многих. Но в последнее время поклонники все чаще и чаще разочаровываются в модели. Например, фотографии из спортзала показали, что отфотошопить свою попу так, чтобы она была пропорциональной, девушка не может. А «свежие» снимки из бассейна неприятно удивили отвратительными складками.
Конечно, многие сразу же заметили, что модель снова пользовалась фотошопом. Поскольку все уже привыкли, то не понимают, почему фото не было отредактировано до конца. Так, если кожа была сделана гладкой, то возле купальника были следы складок и целлюлита, которые вызвали гнев у подписчиков. Поклонники предложили модели фотографироваться голой, раз она не может качественно редактировать снимки в одежде.


Попова Дарья
Новости по теме
Сексуальная "русская Кардашьян" перестала делать пошлые фото
Сексуальная "русская Кардашьян" перестала делать пошлые фото

Известная как "русская Кардашьян" модель Анастасия Квитко публикует в микроблоге исключительно откровенные фотографии. Теперь же поклонники заметили, что

Голая что ли? Поклонники не заметили одежду на Анастасии Квитко
Голая что ли? Поклонники не заметили одежду на Анастасии Квитко

В "голом" комбинезоне перед камерами предстала Анастасия Квитко, шокирующая соцсети откровенными фотографиями. Модель, известная как "русская Кардашьян",

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала поклонникам грудь
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала поклонникам грудь

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко, которая получила свое прозвище благодаря формам, аналогичным известной модели, продемонстрировала откровенное фото в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости