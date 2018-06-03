«Надо ускоряться»: Олег Газманов учит взрослых детей размножаться

Совсем скоро российскому исполнителю исполнится 67 лет. Газманов признался, что давно мечтает о внуках и призывает своих детей заводить семьи и рожать наследников. Однако в планах Родиона и Филиппа пока этого нет.

На днях Олег Газманов вместе с женой Мариной отправился в Крым. Исполнитель является членом жюри песенного конкурса «Детская новая волна». Музыкант успел пообщаться с журналистами на неформальные темы. В частности, артист подробно рассказал, как проводит время с супругой. Отдых на полуострове для Газманова стал вторым медовым месяцем.

Также певец признался, что давно ждет от своих сыновей внуков. Они с Мариной не один раз намекали Родиону и Филиппу о том, что нужно устаивать свою семейную жизнь и рожать детей. «Надо ускоряться», - говорит артист наследникам. Газманов отметил, что часто проводит интимные беседы с сыновьями, во время которых учит взрослых детей размножаться, а также рассказывает о том, что нужно ценить родных и близких.

Впрочем, сыновья Олега и Марины пока занимаются своей карьерой. Родион последовал примеру отца и стал музыкантом, а Филипп остановился на модельном бизнесе.

Мирослава Донцова