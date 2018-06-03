«Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат

Анастасию Волочкову в очередной раз высмеяли поклонники за нелепый внешний вид, грязную голову и вечный шпагат на одну ногу. Фолловеры посчитали, что балерине стоит кардинально изменить внешность и заняться собой.

Анастасия Волочкова на данный момент находится на отдыхе в отеле Merit Royal, который расположен на острове Кипр. Однако даже на отдыхе балерина занимаетесь любимым делом и решила провести открытый мастер-класс на террасе отеля, чтобы показать людям частичку своего мастерства. Однако подписчики заявили, что Волочкова сможет показать только один элемент и это «пошлый» шпагат.

«Прямо неловко за Настю», «Мне кажется, она выпивши сильно», «Я одного не пойму, почему Анастасия вечно с грязной головой?», «Настя, да бросайте вы ерундой страдать! Лучше проведите время с пользой!», - заявили возмущенные пользователи Сети.

Светлана Славянская