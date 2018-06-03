«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

На днях российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева произвела настоящий фурор в Сети. Блогер шокировала пользователей снимком своей мамы. 2 июня на своей странице в социальной сети Instagram Виктория опубликовала фото, на котором она запечатлена вместе с мамой Ириной. Красавицу, которая родила ее, блондинка показывает не часто. Но каждый кадр с матерью приводит фолловеров в полный восторг. «Ровесницы», «То чувство, когда мама жарче дочки», - прокомментировали пользователи. На снимке Ирина выглядит не хуже своей дочери. Обе женщины ухоженные, стройные, роскошные и одеты со вкусом, подметили фолловеры.

Поклонники оценили фото и написали множество лестных комментариев в адрес ростовских красоток. Фанаты в шутку интересовались у Виктории, не училась ли ее мама с ней в одном классе.

Мирослава Донцова