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| | «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Сегодня, 13:20

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

 

На днях российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева произвела настоящий фурор в Сети. Блогер шокировала пользователей снимком своей мамы. 2 июня на своей странице в социальной сети Instagram Виктория опубликовала фото, на котором она запечатлена вместе с мамой Ириной. Красавицу, которая родила ее, блондинка показывает не часто. Но каждый кадр с матерью приводит фолловеров в полный восторг. «Ровесницы», «То чувство, когда мама жарче дочки», - прокомментировали пользователи. На снимке Ирина выглядит не хуже своей дочери. Обе женщины ухоженные, стройные, роскошные и одеты со вкусом, подметили фолловеры.

 

Поклонники оценили фото и написали множество лестных комментариев в адрес ростовских красоток. Фанаты в шутку интересовались у Виктории, не училась ли ее мама с ней в одном классе.


Мирослава Донцова
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«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
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