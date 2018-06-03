Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко

Популярная модель, которую называют «русская Ким Кардашьян» выложила в Сеть пугающий снимок. На нем главное «достоинство» девушки кажется чрезмерно огромной.

Анастасия Квитко, которая прославилась пышными формами, перестаралась с фото-шопом, поскольку вместо красоты получилось настоящее уродство. На снимке, который модель обнародовала в своем аккаунте в Instagram, она запечатлена на фоне аквариума в обтягивающих ее фигуру лосинах, при этом «пятая точка» Анастасии выглядит непропорционально другим частям тела.

Некоторые подписчики раскритиковали фигуру звезды, они не скупились на «комплименты», назвав ее «жертвой пластической хирургии». Однако не все фолловеры осудили модель, многие восхищаются ее параметрами, спрашивая, свои ли у нее формы.

Пойда Анна