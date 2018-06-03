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| | Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х

Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х

Сегодня, 13:16

Гарик Харламов знает, как доставить удовольствие своим поклонникам. На этот раз он опубликовал фото игрушки, которая была популярна в 90-е годы. Это фото мало кого оставило равнодушным, вызвав шквал теплых ностальгических воспоминаний.

На снимке комик держит в руках знаменитую тамагочи - любимый гаджет детей поколения 90-х. Сам Гарик назвал её "живучей". Это вызвало бурю самых разных эмоций у подписчиков. Одни, вспоминая детство, рассказывали какая модель у него "жила", другие сетовали, что родители так и не купили им тамагочи. Третьи с презрением отзывались о самой игрушке и людях, которые в детстве играли с ней.

И многие задались вопросом - где можно купить такой раритет. Выяснилось, что тамагочи сейчас по-прежнему продаётся во многих странах. А знатоки уверяли, что покупать китайские поделки - это деньги на ветер и следует искать оригинал.


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