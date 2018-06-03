"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию

Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию

Сегодня, 13:19

Ольгу Мартынову ждут в ОВД Гагаринский. Об этом экс-жена Вадима Казаченко написала на своей странице в Instagram. Причину повышенного интереса правоохранителей к ее персоне Ольга Мартынова не знает.

 

Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию. Женщина сообщает пользователям, что она предстанет перед судом не единожды. Разногласия по поводу ребенка у вокалиста и его экс-подруги завершились. Генетическая экспертиза доказала, отцом малыша является Вадим Казаченко. В судебном порядке исполнителя заставили выплачивать алименты. За два месяца артист не дал ребенку ни одной копейки. Ольга Мартынова очень удивлена поданным заявлением в полицию.

Женщина и Вадим Казаченко спорят по поводу 1 млн рублей и дома. Адвокат певца обвиняет его экс-супругу в том, что она пытается ввести в заблуждение судей, придав себе образ жертвы. Казаченко ранее обещал позаботиться о ребенке, если Мартынова докажет его отцовство, но даже после проведения экспертизы ДНК он не желает тратить на малыша деньги.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Вадим Казаченко продолжит игнорировать сына
Вадим Казаченко продолжит игнорировать сына

Длительный скандал Вадима Казаченко с его экс-супругой закончился тем, что ДНК-тест подтвердил отцовство Казаченко. Однако, сам певец отметил, что не будет

Вадим Казаченко выгоняет на улицу жену с грудным ребенком
Вадим Казаченко выгоняет на улицу жену с грудным ребенком

Вадим Казаченко собирается отсудить дом у своей экс-супруги. Об этом рассказала сама Ольга Мартынова.

Вадим Казаченко обвинил беременную жену в алкоголизме
Вадим Казаченко обвинил беременную жену в алкоголизме

В последнем эфире на съемке «Пусть говорят» появилась гражданская жена Казаченко. Она утверждала, что популярный певец Вадим Казаченко, бросил ее, когда узнал,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости