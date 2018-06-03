Ольгу Мартынову ждут в ОВД Гагаринский. Об этом экс-жена Вадима Казаченко написала на своей странице в Instagram. Причину повышенного интереса правоохранителей к ее персоне Ольга Мартынова не знает.

Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию. Женщина сообщает пользователям, что она предстанет перед судом не единожды. Разногласия по поводу ребенка у вокалиста и его экс-подруги завершились. Генетическая экспертиза доказала, отцом малыша является Вадим Казаченко. В судебном порядке исполнителя заставили выплачивать алименты. За два месяца артист не дал ребенку ни одной копейки. Ольга Мартынова очень удивлена поданным заявлением в полицию.

Женщина и Вадим Казаченко спорят по поводу 1 млн рублей и дома. Адвокат певца обвиняет его экс-супругу в том, что она пытается ввести в заблуждение судей, придав себе образ жертвы. Казаченко ранее обещал позаботиться о ребенке, если Мартынова докажет его отцовство, но даже после проведения экспертизы ДНК он не желает тратить на малыша деньги.

Домбровский Сергей