«Поет гениально»: Максим Фадеев подписал контракт с уральской певицей

Данное решение продюсер MALFA принял после финального выступления девушки на шоу «Песни». По результатам голосования жюри Кристину Кошелеву опередил Олег Терновой. Однако выступление Кристины произвело на Фадеева огромное впечатление, и музыкант дал шанс талантливой девушке реализовать себя как певицу.

2 июня страна узнала имя победителя проекта «Песни». Им стал Олег Терновой. Кристина Кошелева не стала лучшей артисткой страны, но зато теперь будет сотрудничать с Максимом Фадеевым. Продюсер подписал контракт с уральской певицей. Финальное выступление Кристины поразило Максима. «Поет гениально», - заявил музыкант. Он отметил, что понимает девушку и в человеческом смысле, и в профессиональном. Девушка обладает уникальным непревзойденным голосом, подчеркнул продюсер.

Рэпер Тимати согласился с мнением Фадеева и отметил, что уральская певица действительно очень талантлива. Она имеет особое строение вокального аппарата., добавил исполнитель.

Мирослава Донцова