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| | «Поет гениально»: Максим Фадеев подписал контракт с уральской певицей

«Поет гениально»: Максим Фадеев подписал контракт с уральской певицей

Сегодня, 12:47

Данное решение продюсер MALFA принял после финального выступления девушки на шоу «Песни». По результатам голосования жюри Кристину Кошелеву опередил Олег Терновой. Однако выступление Кристины произвело на Фадеева огромное впечатление, и музыкант дал шанс талантливой девушке реализовать себя как певицу.

 

2 июня страна узнала имя победителя проекта «Песни». Им стал Олег Терновой. Кристина Кошелева не стала лучшей артисткой страны, но зато теперь будет сотрудничать с Максимом Фадеевым. Продюсер подписал контракт с уральской певицей. Финальное выступление Кристины поразило Максима. «Поет гениально», - заявил музыкант. Он отметил, что понимает девушку и в человеческом смысле, и в профессиональном. Девушка обладает уникальным непревзойденным голосом, подчеркнул продюсер.

Рэпер Тимати согласился с мнением Фадеева и отметил, что уральская певица действительно очень талантлива. Она имеет особое строение вокального аппарата., добавил исполнитель.


Мирослава Донцова
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