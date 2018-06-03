"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | «Голос как у прокуренного бомжа»: Ольгу Бузову попросили закончить карьеру певицы

«Голос как у прокуренного бомжа»: Ольгу Бузову попросили закончить карьеру певицы

Сегодня, 12:20

Пользователи Сети в Instagram Ольги Бузовой стали настоятельно просить знаменитость покинуть музыкальную сцену и больше не выпускать сольные песни. По мнению интернет-пользователей, Бузова может петь исключительно в стенах «Дом-2».

Поклонники Ольги Бузовой после просмотра очередного видеодневника в YouТube, когда услышали настоящий голос знаменитости, попросили покинуть сцену и навсегда закончить карьеру певицы. Теперь Бузову хейтеры атакуют в Instagram с ещё большей настойчивостью, где утверждают, что Ольга не должна петь.

«Она, наверно, и в 70 лет будет скакать с косичками и хрипеть со сцены, что она открывает мир других мужчин», «Голос у нее, как у прокуренного и забуханного бомжа, и я думаю что любое деревянное изделие станцует круче и сексуальней чем эта певичка», «Человек бездарен, но пытается всем навязать свою значимость... пусть закроется на своем «Доме-2» и мучает там людей своими песнями», - заявили возмущенные интернет-пользователи.


Светлана Славянская
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