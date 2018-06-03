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| | «Я люблю свою жену!»: Брэд Питт и Анджелина Джоли могут снова стать семьей

«Я люблю свою жену!»: Брэд Питт и Анджелина Джоли могут снова стать семьей

Сегодня, 12:02

Американские таблоиды продолжают распространять слухи о том, что между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли все ещё остались любовные отношения и актеры снова смогут стать настоящей семьей, как этого хотят шестеро дтей.

«Я люблю свою жену!», - заявил Брэд Питт, как передает американское издание Globe. Также инсайдеры проинформировали, что Анджелина Джоли дала Брэду Питту ключи от своего дома и сообщила, что он может приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Более того, последние несколько недель у актеров значительно наладились отношения, а это может говорить о том, что пара снова может попробовать стать семьей.

Однако сами актеры пока никак не отреагировали на подобную информацию и не давали комментариев по поводу своих отношений. Стоит отметить, что Джоли сейчас пребывает в Великобритании и участвует в съемках «Мелифисенты-2», а Питт находится в Лос-Анджелесе, где будут проходить съемки фильма «Однажды в Голливуде», режиссёром которого выступил Квентин Тарантино.


Светлана Славянская
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