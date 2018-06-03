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| | «Уродство»: Поклонники раскритиковали образ Егора Крида перед финалом «Холостяка»

«Уродство»: Поклонники раскритиковали образ Егора Крида перед финалом «Холостяка»

Сегодня, 12:11

Певец Егор Крид показал в Сети снимок, демонстрируя, каким «плохим» он может быть, делая намёк на финал шоу «Холостяк». Интернет-пользователей образ возмутил из-за неоднозначности внешности, а также сигареты в руке артиста.

На снимке Егор Крид сильно отличался от того, каким привыкли его видеть фанаты. Это касалось не только одежды, но и пресса, а также сигареты в руке. Последнее поклонники никак не могли оставить без внимания – на шоу «Холостяк» Крид сам критиковал курение, едва ли не ругаясь с «дымящими» участницами, а тут сам же нарушил своё правило. Фанаты отметили, что даже ради создания эксцентричного образа не стоило делать пропаганду такой вредной привычки.

Кроме того, на фото у певца был хороший, накаченный пресс, которого ранее поклонники не замечали, сделав выводы, что его сделали при помощи фотошопа. Однако данная деталь была вообще признана единственным, пусть и сомнительным достоинством странного снимка. В остальном образ Егора Крида поклонники назвали «полным уродством», как сообщает VladTime.


Ирина Летинская
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