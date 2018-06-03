Погребение певца Вадима Мулермана состоится в конце июня в Харькове

Похороны известного советского артиста эстрады пройдут спустя практически два месяца с момента его кончины. Эту информацию предоставила вдова певца Светлана Литвинова.

Вдова Вадима Мулермана обратилась за помощь к властям Харькова, надеясь на их поддержку, которая потребуется во время организации церемонии прощания и самой процедуры погребения. Точная дата похорон пока остается неизвестной, поскольку сначала Светлана Литвинова должна приехать в город, так как некоторые сложности можны решить исключительно на месте.

По словам вдовы, вопрос с отправкой тела Вадима Мулермана на историческую родину удалось урегулировать, оформив почти все необходимые бумаги. Однако Светлане еще предстоит справиться с некоторыми формальностями.

В соответствии с волей исполнителя, тело Мулермана упокоят на харьковском кладбище рядом с могилой его родителей и брата, при этом после завершения процедуры погребения родственники устроят небольшой концерт в качестве памятного вечера, дабы коллеги и поклонники артисты попрощались с его творчеством.

Вадим Мулерман ушел в мир иной на 80-м году жизни в больнице Бруклина, где он боролся с онкологическим заболеванием, которое снедало его в течение последних лет.

Пойда Анна