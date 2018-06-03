Актриса Екатерина Климова участвовала в передаче «Однажды» и поделилась с поклонниками информацией о личной жизни. Она является религиозным человеком и верит, что наследников ей посылает бог.

Климова честно рассказала об абортах, детях и способах предохранения. Она воспитывает двух дочерей и двух сыновей от трех браков. По словам Климовой, не все её дети были запланированы. Актриса не решалась делать аборты, так как считает себя православным человеком. Главная книга христиан Библия запрещает избавляться от плода, приравнивая такой поступок к убийству. Для Климовой не существует идеального способа предохранения. Если Всевышний послал ей ребенка, значит так нужно.

У звезды часто не остается времени на общение со своими детьми. 40-летняя Климова востребована и не может сидеть без дела. По словам актрисы, очень сложно совмещать в себе успешную женщину и любящую мать, хотя со стороны это может показаться просто. Для того, чтобы достигать успеха на выбранном поприще, необходимо безумно любить свою профессию. Климова не представляет себя без работы, поэтому всегда возвращается и участвует в очередных съемках.

Домбровский Сергей