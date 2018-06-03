"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | «Старушка»: Пользователи сравнили Бузову с ее подругами

«Старушка»: Пользователи сравнили Бузову с ее подругами

Сегодня, 11:11

На странице в социальной сети певицы появилось фото, на котором она запечатлена со своими подругами. По сути, снимок должен говорить о превосходстве Ольги и ее лучших подружек над всем миром. Однако пользователи жестко раскритиковали всех запечатленных на фото.

 

Вчера певица выступила в Москве на сцене загородного клуба «Лачи». До начала выступления Ольга решила провести время со своими лучшими подругами - моделью Яной Акрой, своей сестрой Анной и экс-участницей «Дома-2» Ольгой Десятовской. Совместный снимок певица опубликовала на своей странице. Пользователи не только сравнили Бузову с ее подругами, но и раскритиковали почти каждую. «Страшненькая подруга», «Старушка», - комментировали фолловеры, намекая на неудачи в личной жизни артистки. Критикой осыпали всех, кроме сестры Бузовой Анны. Яну Акру назвали обезьяной, а Ольгу Десятовскую – непривлекательной девушкой.

 

Фолловеры отмечают, что все подруги Бузовой моложе нее, а личная жизнь у них уже сложилась – все они замужние дамы. Подписчики не верят тому, что у артистки много поклонников. Они уверены, что Ольга даже цветы сама себе покупает, а потом демонстрирует свои презенты публике.


Мирослава Донцова
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