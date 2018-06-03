«А во лбу звезда горит»: Максим Галкин в образе «святого» насмешил поклонников

Популярный телеведущий и артист Максим Галкин показал поклонникам свой новый образ в Instagram, где предстал со звездой во лбу. Пользователи Сети посчитали, что мужу Аллы Пугачевой не хватает только нимба над головой.

«Так себя вижу», - подписал снимок Максим Галкин, где блистает со звездой на лбу. Поклонники оценили чувство юмора артиста, а также необычный образ «святого». В комментариях фанаты заявили, что самоирония должна присутствовать у каждого человека, за что и похвалили Галкина.

«Прям святой, не иначе», «А во лбу звезда горит», «Скромность украшает человека», «Нимб!!! Я вижу нимб», «Ну прям апостол Максим снизошёл до нас», «Ну лучше, чем Зверев с короной!», «Царевич-лебедь?!», «И нимб еще над головой», «Супер! Теперь я тоже вас так вижу», «Во всем такой позитивный В видении себя тоже», «Человек без самоиронии скучен! А Вы, Максим, - нет! Спасибо, что не разочаровываете! Очень Вас уважаю!», - заявили поклонники Галкина.

Светлана Славянская