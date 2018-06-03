Бывший супруг Меган Маркл снова женится

Об этом 41-летний продюсер рассказал на своей странице Instagram. Тревор Энгельсон предложил возлюбленной, с которой встречался три года, руку и сердце. Избранницей Тревора стала диетологом Трейси Керленд.

Бывший супруг Меган Маркл, которая недавно стала женой принца Гарри, снова женится. На странице в своем аккаунте продюсер поделился с подписчиками радостной вестью о том, что он сделал предложение Трейси. «Самый счастливый парень из тех, кого я знаю! Готовьтесь к празднику», — написал под фото экс-муж нынешней герцогини Сассекской.

Возлюбленная Энгельсона – диетолог Трейси Керланд. Их роман начался около 3-х лет назад. Пользователи отметили, что Тревор не долго страдал, узнав, что его бывшая выходит за принца. Некоторые фолловеры начали шутить по поводу того, что свадьба Энгельса не сможет превзойти церемонию Меган и Гарри. Ранее Тревор заявлял, что обижен на Маркл за то, что сделал его «куском грязи на своем ботинке».

Мирослава Донцова