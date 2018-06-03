«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные пользователи соцсетей.

В Сети опубликованы фотографии Джонни Деппа, сделанные во время пребывания в России. На снимках артист позирует с российскими поклонницами. Кадры вызвали тревогу у фанатов. Пользователи не узнали знаменитого американского актера и рок-музыканта. Они отметили, что Джонни очень сильно похудел. Поклонники предположили, что Депп смертельно болен, так как вид у него очень болезненный. «Что с ним случилось?», «Мой герой выглядит нездоровым», «Надеюсь, он в порядке», - комментируют снимки фолловеры.

Некоторые пользователи решили, что актер специально похудел для новой роли в фильме. Они отмечают, что Депп должен сыграть смертельно больного человека. Такая версия фанатов голливудского артиста немного успокоила.

Напомним, Джонни Депп в составе рок-группы Hollywood 28 мая выступил в Москве, а 30 мая американский коллектив дал концерт в Санкт-Петербурге.

Мирослава Донцова