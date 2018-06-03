Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно питаться. Свои секреты девушка опубликовала в соцсети Instagram. Методы Елены уже оценили около 9 тыс. подписчиков.

Экс-солистка «Ранеток» решила раскрыть секрет своего феноменального похудения. В своем аккаунте Елена Третьякова рассказала о методах, которые помогли ей сбросить лишний вес. По словам певицы, она просто научилась контролировать свое питание. Уже несколько лет бывшая участница группы «Ранетки» правильно питается и ведет здоровый образ жизни.

Девушка помогает советами другим побороть лишние килограммы. Недавно в Instagram Лена подробно описала основные правила, с помощью которых она заметно похудела. Певица рекомендует отказаться от фастфуда и молочного шоколада. В питании Елена советует отдать предпочтение сложным углеводам и полезным жирам. Последний прием пищи, отмечает артистка, должен состояться за три часа до сна. Третьякова делает зарядку каждое утро, принимает контрастный душ и много ходит. Кроме того, Лена рекомендует подписчикам любить себя и прислушиваться к своему организму.

Мирослава Донцова