"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | «Одесская барби» поразила своей нечеловеческой фигурой

«Одесская барби» поразила своей нечеловеческой фигурой

Сегодня, 09:34

Украинская модель Валерия Лукьянова поделилась с поклонниками своими новыми фотографиями, на которых демонстрирует своё идеальное тело. Подписчики говорят, что человек не может так выглядеть.

«Одесская барби» хотя и утверждает, что прилетела на Землю с другой планеты, но за своим «неземным» телом следит, как и обычный человек. Девушка также часто проводит физические тренинги и учит поклонников сохранять молодость и красоту. Они же, в свою очередь, мечтают получить себе «нечеловеческую» фигуру Валерии.

На новых фото «барби» поразила фанатов кубиками пресса, шикарными длинными и стройными ногами и накачанными руками. Вкупе с мистическим нежным обликом Валерии такая фигура показалась подписчикам девушки недостижимым идеалом. Хотя некоторые критики всё же высказались, что девушке – с какой бы планеты она не прилетала – такие формы не к лицу и от них нужно срочно избавляться, не дурманя головы простым людям.


Елизавета Трюфель
Новости по теме
Одесская Барби выложила в Сеть откровенное фото
Одесская Барби выложила в Сеть откровенное фото

Валерия Лукьянова, ставшая знаменитой благодаря внешнему сходству с куклой Барби, выложила в Instagram новый откровенный снимок. На фото модель запечатлена в

Одесская Барби возбудила фанатов постельным фото в нижнем белье
Одесская Барби возбудила фанатов постельным фото в нижнем белье

Валерия Лукьянова, которая более известна в Сети под именем Одесская Барби, в очередной раз оголилась в Сети. Теперь девушка показала постельный снимок, где

Одесская Барби Валерия Лукьянова в нижнем белье призвала любить себя
Одесская Барби Валерия Лукьянова в нижнем белье призвала любить себя

Валерия Лукьянова, которая получила популярность благодаря сходству с куклой Барби, взорвала Сеть новыми снимками в нижнем белье. При этом сама Валерия

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости