«Одесская барби» поразила своей нечеловеческой фигурой

Украинская модель Валерия Лукьянова поделилась с поклонниками своими новыми фотографиями, на которых демонстрирует своё идеальное тело. Подписчики говорят, что человек не может так выглядеть.

«Одесская барби» хотя и утверждает, что прилетела на Землю с другой планеты, но за своим «неземным» телом следит, как и обычный человек. Девушка также часто проводит физические тренинги и учит поклонников сохранять молодость и красоту. Они же, в свою очередь, мечтают получить себе «нечеловеческую» фигуру Валерии.

На новых фото «барби» поразила фанатов кубиками пресса, шикарными длинными и стройными ногами и накачанными руками. Вкупе с мистическим нежным обликом Валерии такая фигура показалась подписчикам девушки недостижимым идеалом. Хотя некоторые критики всё же высказались, что девушке – с какой бы планеты она не прилетала – такие формы не к лицу и от них нужно срочно избавляться, не дурманя головы простым людям.

Елизавета Трюфель