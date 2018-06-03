"Операция жри": Садальский раскрыл правду постыдного поведения Евгения Моргунова

Стас Садальский решил посвятить очередной пост Евгению Моргунову. Актер вспомнил проекты, в которых он работал вместе с коллегой и раскрыл неожиданные подробности из его повседневной жизни.

Как сообщает Садальский в Instagram, ему не доводилось постоянно пересекаться с Евгением Моргуновым. Чаще всего они работали вместе в программе «Товарищ кино». В нерабочее время Садальскому удалось сделать для себя несколько неприятных открытий постыдного поведения Бывалого. Например, Моргунов любил экономить, поэтому всегда бесплатно ездил в транспорте, но ему это прощали. Кроме того, актер любил выпрашивать и получать подарки.

Садальский рассказал еще об одном случае, из-за которого ему стыдно до сих пор. Тогда он пошел вместе с Моргуновым на площадь в Киеве, где тот стал пробовать все яблоки, а потом надкусанные класть обратно в корзинку. Поклонники прозвали это «операцией жри».

Но Садальский вспомнил и позитивные моменты. Например, любовь к младшему сыну Антону, к которому он однажды приехал на съёмки и принес на обед котлеты.

Попова Дарья