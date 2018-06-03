«Замуж?»: Иван Ургант поделился новым снимком дочери с кольцом на пальце

Телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице снимок старшей дочери Эрики, который оставил у поклонников много вопросов о семейном положении девушки.

17-летняя Эрика через социальные сети дала знать, что имеет серьёзные отношения с молодым человеком, за которые некоторые пользователи «паутины» её раскритиковали. Однако доказать взрослость своей старшей дочери решил и сам Иван Ургант, поделившись на своей странице её новым фото, подписав его: «Взрослая дочь молодого человека». На нём девушка сидит на лесенке, ведущей на сцену.

Однако на её руке фанаты заметили интересный аксессуар. На безымянном пальце правой руки Эрика уже некоторое время носит кольцо. Не наблюдающие за жизнью 17-летней девушки пользователи заподозрили, что скоро в звёздном семействе прогремит свадьба. Кстати, в этом году Эрике исполняется 18 лет. Другие же подписчики Ивана, не верящие в её скорое замужество, раскритиковали телеведущего за большое количество внимания, уделяемого приёмной девочке.

Елизавета Трюфель