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| | Бывший зять Михалкова представил публике новую возлюбленную

Бывший зять Михалкова представил публике новую возлюбленную

Вчера, 21:25

На сей раз избранницей Резо Гигинеишвили снова стала Надежда, только Оболенцева. В Сети ее уже прозвали «Новая Надежда», по аналогии первой частью оригинальной трилогии «Звездные войны».

 

С очередной пассией режиссер появился на открытии «Кинотавра». Он демонстративно обнимал светскую львицу и охотно позировал с Оболенцевой на камеру. Прежде журналисты уже писали о том, что Резо успел позабыть Надежду Михалкову в объятиях «новой Надежды», но сам Гигинешвили подтвердил слухи лишь сейчас, когда представил свою новую возлюбленную публике, и вывел ее на красную дорожку кинофестиваля.

Впервые о том, что сооснователь интеллектуального клуба «418» Надежда Оболенцев и бывший зять Михалкова состоят в романтической связи, в прессе написали еще минувшей зимой. По слухам, именно Резо сделал «третьим лишним» супруга Оболенцевой Айрата Исхакова, из-за чего они и расстались прошлым летом. Однако тогда Резо называл эти сплетни чепухой.

Режиссер уже дважды вступал в брак. Его первой женой и матерью его дочери Маруси стала. От второго союза с Надей Михалковой у Резо родились двое детей – Нина и Иван. О своем расставании Надя и Резо сообщили еще осенью 2017-го.


Дарья Светозарова
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