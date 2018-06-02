У певца Стаса Пьехи растет четырехлетний сын. Артист с мамой мальчика развелись, поэтому ребенок живет с мамой в Петербурге, а солист чаще находится в Москве.

Сын Стаса Пьехи опасается оставаться наедине с отцом. Вокалист часто навещает малыша, но ему приходиться общаться ребенком при матери или бабушке. Сын может закапризничать, если рядом не окажется мамы. Стас Пьеха не исключает возможности, что скоро его ребенок переедет к нему. Артист находится в хороших отношениях со своей экс-супругой, хотя им и пришлось расстаться. На данном этапе жизни у Стаса Пьехи мало свободного времени, он часто ездит на гастроли, но он полностью обеспечивает сына в финансовом плане.

Певец собирается отдать ребенка на различные спортивные секции, дабы из него получился гармонично развитый человек. Стас Пьеха предпочитает приучить малыша к плаванию и борьбе. По мнению артиста, каждому полезно научиться правильно падать. В свое время солист получил этот навык и еще ни разу об этом не пожалел, так как он неоднократно сохранял его шею целой.

Домбровский Сергей