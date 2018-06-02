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| | Над Горой из «Игры престолов» насмехаются в соцсетях из-за фото с девушкой

Над Горой из «Игры престолов» насмехаются в соцсетях из-за фото с девушкой

Вчера, 20:49

Актёр Хафтор Бьёрнссон, участвовавший в съемках фильма «Игра престолов», столкнулся с жутким неуважением к собственной персоне на виртуальных ресурсах. Недавно 29-летний атлет завоевал титул самого сильного человека на планете, но это ничем ему не помогло.

 

Над Горой из «Игры престолов» насмехаются в соцсетях из-за фото с девушкой. Хафтор Бьёрнссон начал встречаться с канадской студенткой Келси Хенсон в 2017 году. Причиной шуточек является разница в росте между актером и его избранницей. Гора из «Игры престолов» выше своей девушки на полметра. Когда пользователи смотрят на совместную фотографию влюбленных, то не могут скрыть улыбки и не пошутить по поводу разницы в росте и весе между атлетом и студенткой.

По мнению юзеров, Бьёрнссон силой ставляет Келси Хенсон приходить на свидания. Многие вообще не понимают, как эта парочка занимается любовью. Бьёрнссон говорит, что он никогда не видел такого количества смелых людей, как в Facebook и Twitter. В реальной жизни мало кто спорит с актером, опасаясь его габаритов и силы, а вот в Сети многие насмехаются над ним. Бьёрнссон не очень расстраивается по этому поводу, но иногда ему бывает неприятно.


Домбровский Сергей
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