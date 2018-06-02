"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Бузову без косметики в белом халате и тапочках перепутали с Волочковой

Бузову без косметики в белом халате и тапочках перепутали с Волочковой

Вчера, 20:03

Артистка Ольга Бузова опубликовала новый снимок в Instagram. На фото она запечатлена в белом халате и тапочках, стоящая на балконе с букетом цветов в руках. Певица приехала из Петербурга и собиралась отправиться на концерт в Красноярск.

 

Бузову без косметики в белом халате и тапочках перепутали с балериной Анастасией Волочковой. Именно для танцовщицы более характерно фотографироваться в таком образе. Пользователям не понравился внешний вид звезды шоу «Дом-2». Хейтеры считают, что Бузова такая же «страшная», как и Волочкова. Поклонники артистки защищают своего кумира. По словам фанатов, Бузова неоднократно показывала снимки без косметики, а вот Волочкова не позволяет себе таких вольностей, да и сравнивать этих людей нет смысла, поскольку они совершенно разные.

Некоторые пользователи заметили, что звезда шоу «Дом-2» стоит на снимке на носочках, а это свойственно для балерин. Юзеры поинтересовались, зачем Бузова пытается походить на танцовщицу. Артистка отказалась комментировать неприятные выпады в свою сторону, хотя ранее обещала по-своему мстить всем людям, которые льют на нее грязь.


Домбровский Сергей
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