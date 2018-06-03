Словно "девочки" из бани: Фото Бузовой с подругой "взорвало" Сеть

"Трудовые выходные" переживает знаменитость, релаксируя с подругой. Певица настолько утомилась, что принялась снимать стресс курением, убеждены фанаты, заметив пачку сигарет на столике.

Комментаторы заметили, что Ольга Бузова с подружкой расположились в релакс-комнате словно "девочки из бани". И пока некоторые предполагали, что певица предоставляет услуги интимного характера за финансовое вознаграждение, другие интересовались - вызваны ли "мальчики". Ольгу Бузову давно подозревают в пользовании эскорт-услугами, ведь из-за плотного графика и отсутствия постоянного партнера секса певица лишена. Об отсутствии интимной жизни знаменитость заявляла не единожды, но только больше внушала подозрения - в соцсетях убеждены, что сексом Бузова не обделена.

Ольга Бузова накануне оповестила, что к ней приехала подруга - Ольга Десятовская, с которой она отдыхала на Сейшелах, и разместила совместный снимок. Фото буквально "взорвало" Сеть. Девушки в халатах расположились на одной софе в помещении, напоминающем баню. На столике внимательные комментаторы заметили пачку сигарет, из-за чего ужаснулись, предположив, что Бузова балуется курением. Другие нашли в этом объяснение ужасному голосу исполнительницы, который она показывала и на репетициях, и на выступлениях. Фолловеры "одернули" хейтеров, посчитав, что знаменитость может позволить себе расслабляться как хочет.

Дарья Вольная