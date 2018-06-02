Обнаженная Волочкова взбесила общественность

Знаменитая балерина взбудоражила пользователей очередной провокационной публикацией в Instagram. Интересно, что откровенную пошлость снимала дочь примы российского балета.

Анастасия Волочкова решила сфотографироваться «в чём мать родила» и похвастаться новым снимком перед подписчиками. «Обнажёнка» Волочковой взбесила общественность. И не только она. Юзеры подвергли балерину массовой критике за то, что она голой позирует перед собственной 12-летней дочерью.

Известно, что Волочкова в настоящее время вместе с Ариадной наслаждается отдыхом на Кипре. Вот и решила опять очередную пошлость учудить. На фото видно, как Анастасия сидит на шезлонге в одних лишь солнцезащитных очках и едва прикрывает свою голую грудь руками. А снимок скандальная дива подписала словом «Пирс».

Вот что написали возмущенные эпатажным поведением Волочковой подписчики: "Раздвинутых ляшек тут только не хватает. Наверное дочка фотографировала жесть", "Чтоб все подряд видели, в том числе и дети", "Бедная дочь ....Зачем ей это видеть?!?Непонятно ....Странное поведение взрослой женщины", «Фу, человек-дно".

Татьяна Преображенская