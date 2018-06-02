Вики Одинцова полностью обнажилась ради эффектного снимка

Популярная российская модель никогда не стеснялась своего тела и охотно выставляет его напоказ. Имя девушки часто оказывается в эпицентре скандала, поскольку хейтеры считают ее поведение «вульгарным» и «неприличным».

Вчера, 1 июня, в День защиты детей Вики Одинцова решилась на совершено недетский поступок, выложив на свою официальную страницу в соцсети Instagram «голый» снимок, однако для того, чтобы обойти блокировку, связанную с цензурой она пошла на хитрость. Н

а фотографии модель запечатлена голой в душе, при этом высокая грудь выставлена всобщее обозрение, хотя сбоку рука немного загораживает видимость, тогда как ягодицы слегка прикрыты за счет капель воды, бъющих из крана.

Подписчики оценили роскошную фигру Вики, «осыпав» ее комплиментами, однако нашись и те, кто раскритиковали образ за его «пошлось», при этом отметив, что модель начинает с возрастом терять былую стройность.

Пойда Анна