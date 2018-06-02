Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей

Тесс Холидэй опубликовала новый снимок на своей странице в соцсети. Девушка смело позирует перед объективом и не стесняется своего тела.

155-килограмовая модель plus-size продемонстрировала общественности свое новое фото, где она запечатлена в купальнике и солнцезащитных очках. Юзеры написали, что Тесс – очень смелая девушка, которая не стыдится своей «пышности» и пропагандирует бодипозитив.

Однако были и те, кому публикация «пышечки» оказалась не по душе. Подписчики критично отметили, что Холидей лучше не выставлять подобных фото на всеобщее обозрение из-за чрезмерно пышных форм. Они подчеркнули, что полнота такого типа может быть вызвана нарушениями в работе организма знаменитости.

Татьяна Преображенская