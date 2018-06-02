Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей

В Москве российские знаменитости приняли участие в благотворительной акции, приуроченной Дню защиты детей. Акция состоялась по инициативе Егора Бероева, Ксении Алферовой и благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть».

В столичном ГУМе 1 июня прошла акция, в которой уже третий год подряд принимают активное участие многие отечественные звезды шоу-бизнеса, кино и спорта.

В День защиты детей за мороженым выстроилась огромнейшая очередь. Это и не удивительно, ведь за прилавками стояли Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Николай Расторгуев, Дмитрий Харатьян, Павел Воля, Михаил Галустян, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и другие именитые люди. Мороженщиком в этот день был и знаменитый доктор Леонид Рошаль.

Вчера мороженное можно было приобрести по удивительно низкой цене – всего 25 рублей. Все средства, полученные от продажи прохладного лакомства, пойдут на уход и лечение детям, имеющим отклонения в развитии.

Татьяна Преображенская