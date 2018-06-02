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| | Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах

Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах

Сегодня, 18:54

Супруг известной телеведущей Ксении Бородиной предприниматель Курбан Омаров пытается покорить вершины шоу-бизнеса. Он уже несколько раз оступился на этом поприще, но не ошибается тот, кто ничего не делает.

 

Муж Бородиной Омаров создал новый проект на видеохостинге YouTube о мужских проблемах. Бизнесмен обещает интересное шоу и призывает всех подписчиков обязательно следить за развитием событий, поскольку они такого еще не видели. Омаров расскажет о проблемах мужчин честнее, чем с в разговоре с лучшим другом. Проект стартует в июне, предприниматель рекомендует занимать зрительские места, поскольку развлечение скоро начнется.

На канал Омарова активно подписываются девушки. Им интересно узнать, какие секреты о мужских проблемах собирается раскрыть муж Бородиной. Омаров намерен вместе со своим соведущим останавливать пешеходов прямо на улице и задавать им вопросы на личные темы. Участниками проекта станут известные личности. Они поделятся информацией о своих изменах.


Домбровский Сергей
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