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| | Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука

Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука

Сегодня, 18:53

Актриса еще несколько лет назад развелась со своим бывшим супругом и теперь относится к нему крайне негативно. Сейчас она принимает участие в проекте «Три аккорда», где ранее засветился сам Матвейчук. Звезда уверена в отсутствии таланта у экс-возлюбленного, поэтому он не смог победить.

 

В рамках интервью Анастасия Макеева поведала о свое семейной жизни с Глебом Матвейчуком, которая завершилась полным крахом в 2016 году. По словам девушки, ему не удалась ни роль супруга, ни роль актера, поскольку в любом деле нужен талант, который у мужчины отсутствовал. Пара состояла в браке в течение шести лет, однако актриса так и не смогла родить ребенка, что и стало главным катализатором при разводе.

После разрыва отношений Макеева начала уделять больше времени карьере, добившись успеха, тогда как Матвейчук завел новую семью, в которой у него появился ребенок. Сейчас актриса задействована в проекте «Три аккорда», где в свое ремя участовал и Глеб, хотя ему не удалось дойти до финала. Сама Анастасия считает, что мужчина мог посодействовать ее провалу, поэтому она совершено не нуждается в нем больше, считая актера своеобразным «балластом», который всегда тянул ее вниз за собой.


Пойда Анна
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